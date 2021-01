Laut einer Mitteilung hatten die Auszubildenden bereits Mitte Dezember in ihrer Kaserne spontan gefeiert, nachdem eine Prüfungsrunde im Rahmen der Ausbildung vorbei war.

imago images/Future Image

Königsbrunnen. Bürger hierzulande sind angehalten, so wenig Mitmenschen wie möglich zu treffen. Gerade Polizeischüler hielten sich nicht an diese Vorgabe und feierten ausgelassen – mit Folgen.

Wegen einer spontanen Abschlussfeier in den Räumen der Bereitschaftspolizei müssen Polizeischüler in Bayern nun mit erheblichem Ärger rechnen. Wie das Präsidium der bayerischen Bereitschaftspolizei am Freitag berichtete, hatten die jungen B