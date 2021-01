Kinder bleiben in der Corona-Krise im Homeschooling.

Mainburg/Wiesbaden. Offensichtlich waren die Lehrerinnen machtlos, als sich Unbekannte Zugriff zu Lehrerplattformen verschafften und ausgerechnet Grundschülern Bilder von nackten Menschen und Pornovideos verbreiteten. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf.

Nachdem Nacktbilder beziehungsweise pornografische Darstellungen in Lernplattformen von Grundschülern aufgetaucht sind, ermitteln Behörden in Hessen und Bayern. In einem Fall im mittelhessischen Florstadt geht die Polizei dem Verdacht des V