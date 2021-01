Bleiben von den insgesamt 800 Filialen bald nur noch 400 Commerzbank-Filialen geöffnet?

imago images/Marcel Lorenz

Hamburg. Am 11. Februar wird die Bilanzvorlage der Commerzbank vorgestellt. In einem Medienbericht hatte es geheißen, dass von 800 Filialen ganze 400 geschlossen werden sollen.

Die Commerzbank will sich im Februar zu ihren Sanierungsplänen äußern. Das sagte eine Sprecherin des MDax-Konzerns am Donnerstag in Frankfurt. Zuvor hatte es in einem Medienbericht geheißen, Commerzbank-Chef Manfred Knof wolle das Filialnet