In einigen Region kann es zu Sturmböen kommen

dpa/Andrew Matthews

Berlin. Am Donnerstag war es bereits stürmisch in Deutschland. Und auch am Freitag taucht ein neues Tief auf, das uns hierzulande ordentlich Wind um die Ohren wehen wird – Besserung ist allerdings bereits in Sicht.

Bäume stürzten um und sogar einige Autos wurden von den Straßen geweht: Tief „Goran" hat Deutschland am Donnerstag stürmisches Wetter gebracht. In den kommenden Tagen wird es zwar etwas ruhiger bei weiterhin milden Temperaturen. An diesem F