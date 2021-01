Ein umgeknicktes Verkehrsschild liegt auf dem Boden an der Unfallstelle in Neumünster.

Neumünster. Er fährt ohne Führerschein zu schnell und verursacht einen folgenschweren Unfall mit zwei Toten. Der 24-Jährige hätte gar nicht im Auto fahren dürfen.

Zwei Fußgänger sterben, eine junge Frau wird lebensgefährlich verletzt: Ein 24-Jähriger ist in Neumünster in Schleswig-Holstein mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in eine kleine Menschengruppe gerast. Der junge Mann sei am späte