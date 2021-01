Ein umgeknicktes Verkehrsschild liegt auf dem Boden an der Unfallstelle in Neumünster.

Christian Charisius/dpa

Neumünster. Furchtbarer Unfall am Rande von Neumünster: Ein junger Mann kommt mit seinem Wagen von der Straße ab. Zwei Fußgänger sterben. Der 24-Jährige hätte gar nicht fahren dürfen.

Ein 24-Jähriger ist in Neumünster in Schleswig-Holstein mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall mit zwei Toten und einer Schwerverletzten verursacht.Der Mann geriet am späten Mittwochabend in einer leichten Rechtskurve