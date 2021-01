In den Nobeo Filmstudios wird die RTL-„Dschungelshow“ produziert - Bea Fiedler ist nicht mehr dabei.

Oliver Berg/dpa

Hürth. Mit 61 Jahren ist die „Eis am Stiel“-Schauspielerin nicht mehr die Jüngste. Männer sollten bei ihr jedoch nicht älter als 25 Jahre sein. Das kam bei den Zuschauern nicht so gut an.

Schauspielerin Bea Fiedler (63, „Eis am Stiel“) hat in der „Dschungelshow“ tiefe Einblicke in ihr Beuteschema bei Männern gegeben.„Meine Männer dürfen nicht älter als 19, 20 bis höchstens 25 Jahre sein“, sagte Fiedler am Mittwoch in der RTL