Berlin. 22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Kim-Denise Lang? Und wer ist sie wirklich?

Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

KIM-DENISE (23), FACHWIRTIN FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN AUS GÖPPINGEN

„Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!“

Das schreibt RTL:

Kim-Denise hat mit ihren 23 Jahren bereits einiges erreicht. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht auf eigenen Beinen und lebt in einer Eigentumswohnung – zusammen mit ihren Hunden Rambo und Pasha. Kim-Denise hofft, bald einen Partner zu finden, der sie mit Wochenendtrips überrascht und ihre Hunde genauso liebt wie sie selbst. Wenn ihr ein Mann gefällt, hat die 23-Jährige auch kein Problem damit, den ersten Schritt zu machen – „Jagen und gejagt werden, heißt es doch so schön“, stellt sie klar.

In ihrer Freizeit ist die Sportskanone gerne unterwegs – mit 19 Jahren kaufte sie sich ein Wohnmobil und machte mit ihren Hunden Urlaubstouren. Auch in Zukunft hätte sie Lust auf Reisen – am allerliebsten mit dem richtigen Partner an ihrer Seite. Der dürfte sich generell auf viel Action freuen: „Ein Fallschirmsprung wäre mal eine coole Herausforderung“, sagt die Baden-Württembergerin.

Was heißt das wirklich?

Was für ein Männerbild hat eine Frau, die schon ihre Schmusehunde Rambo und Pascha nennt? Kim-Denise hat sich eindeutig ein Jahr zu spät beworben. Der Kickbox-Weltmeister mit Knasterfahrung war in der letzten Staffel dran. Hoffentlich nutzt RTL die Deutschland-Staffel für ein Dreamdate mit Jagdausflug. Es wäre schön zu sehen, ob Kim-Denise wirklich glaubt, dass die Rehböcke zurückschießen. Jagen und gejagt werden!

