In Teilen Deutschlands muss man sich auf heftigen Wind einstellen - eine Erfahrung, die die Menschen in England jetzt schon machen.

Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Offenbach am Main. Es könnte ungemütlich werden. Im Westen und Nordwesten kündigen sich für den Donnerstag kräftige Sturmböen an.

In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Teilen Deutschlands auf heftigen Wind gefasst machen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, drohen am Donnerstag im Westen und Nordwesten Sturmböen bis in tiefe Lagen.Auf den Berg