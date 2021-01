Britische Virus-Mutation bereits in 60 Ländern nachgewiesen

Die britische Coronavirus-Variante gilt als besonders ansteckend.

Genf. Die Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante schreitet laut WHO rasant voran. Die Mutation gilt als besonders ansteckend.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Corona-Mutante hat sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation inzwischen in mindestens 60 Ländern ausgebreitet. Innerhalb einer Woche sei die Virus-Variante damit in zehn weiteren Staaten entdec