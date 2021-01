Brand in Berliner Pflegeheim - Ein Toter und 16 Verletzte

Mehrere Rettungswagen kümmern sich nach dem Brand in Berlin-Kladow um die Bewohner des Pflegeheims.

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Mit einem Großaufgebot rückt die Feuerwehr in einem Berliner Pflegeheim an. Dort brennt es in einem Zimmer - ein Mann stirbt.

Ein Brand in einem Pflegeheim im Berliner Ortsteil Kladow hat ein Todesopfer gefordert, 16 Menschen wurden verletzt. „Die Tatort- und Spurensuche ist noch nicht gänzlich abgeschlossen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochvormittag. Auch d