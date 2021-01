Ein Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss sei komplett ausgebrannt, sagte ein Sprecher. (Symbolfoto)

dpa/Paul Zinken

Berlin. Die Bewohner eines Berliner Pflegeheims sind unter Schock: Ein Feuer in einem Zimmer hat tödliche Folgen.

Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Drei Menschen seien schwer, elf leicht verletzt worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Abend. Weitere 15 Betroffene wurden nach dem Sch