Sorge in Garmisch: Verdacht auf neue Coronavirus-Variante in Klinikum

Das Klinikum in Garmisch-Partenkirchen steht nun in engem Austausch mit der Berliner Charité.

dpa/Angelika Warmuth

Garmisch-Partenkirchen. Am Klinikum Garmisch-Partenkirchen ist möglicherweise eine weitere neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Derzeit würden Proben an der Berliner Charité untersucht, teilte das Klinikum mit.

Bei einem Ausbruch in dem Krankenhaus habe der Verdacht bestanden, dass bei den Infektionen eine veränderte Variante eine Rolle spielen könnte. "Dies hat sich in einer ersten Zwischenmeldung der Charité bestätigt." In dem Klinikum waren 52