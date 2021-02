Impffortschritt in Deutschland: So weit sind die Bundesländer aktuell

Das Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit.

imago images/Rüdiger Wölk

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer vornan?

Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 3.116.122 Impfungen gemeldet (Stand: 6. Februar). Gemessen an der Gesamtbevölkerung entspricht einer Impfquote von 2,7 P