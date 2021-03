Zehn Millionen Spritzen: So weit sind die Bundesländer beim Impfen

Bislang enthielt jede vierte Spritze den Astrazeneca-Stoff.

dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.261.545 Impfungen gemeldet. Rund 7 Millionen Menschen wurden geimpft und davon haben gut 3 Millionen bereits die zweite Do