Impffortschritt in Deutschland: So weit sind die Bundesländer aktuell

Einige Bundesländer laden zum Impfen ein, andere erwarten, dass Berechtigte sich selbst anmelden. (Symbolbild)

imago images/Future Image

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 6.174.362 Impfungen gemeldet (Stand: 28. Februar). Gemessen an der Gesamtbevölkerung entspricht einer Impfquote von