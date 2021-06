Impffortschritt in Deutschland: 15 Millionen vollständig Geimpfte

In Castrop-Rauxel impft ein Hausarzt Freiwillige mit Astrazeneca in der St. Antonius Kirche.

AFP/INA FASSBENDER

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Vier von zehn Menschen in Deutschland haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten: Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 50.541.084 Impfungen gemeldet.&nbs