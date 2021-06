Impffortschritt in Deutschland: Fast jeder Dritte voll geschützt

Auch Betriebsärzte piksen jetzt im Akkord.

AFP/THOMAS KIENZLE

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Fast jeder dritte Mensch in Deutschland hat schon den vollen Impfschutz gegen Corona. Seit 7. Juni ist die Impfreihenfolge aufgehoben, sodass nun in der Regel alle ab zwölf Jahre alten Menschen in Deutschland impfberechtigt sind. Auch Betri