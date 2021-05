Impffortschritt in Deutschland: So weit sind die Bundesländer

Spritzen und Pflaster liegen bereit: Wie weit sind die Bundesländer beim Impfen?

AFP/INA FASSBENDER

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Wie kommen die Bundesländer voran?

Mehr als jeder vierte Mensch in Deutschland hat schon eine Corona-Schutzimpfung erhalten: Seit dem Impfstart gegen das Coronavirus in Deutschland am 27. Dezember wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 33.565.445 Impfungen gemeldet.