Eine Frau zeigt in in Mont-Saint-Michel ihren Impfpass vor. Frankreich schränkt Ungeimpfte ein. Die Impfquote schoss daraufhin nach oben.

AFP/SAMEER AL-DOUMY

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Mittlerweile gab es mehr Impfungen gegen Sars-CoV-2 als Einwohner in Deutschland leben. In Europa geht es insgesamt noch zügiger voran.

Die EU sieht sich auf gutem Wege, ihr selbst gestecktes Impfziel zu erreichen: 70 Prozent der volljährigen Bevölkerung in der Europäischen Union haben mittlerweile mindestens eine Corona-Schutzimpfung bekommen. Das teilte die EU-Kommission