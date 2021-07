Impfquote in Deutschland: 60 Prozent mindestens einmal geimpft

An einer mobilen Impfstation am Hermannsplatz in Berlin können sich Bürger gegen Corona impfen lassen.

AFP/STEFANIE LOOS

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Mittlerweile gab es mehr Impfungen gegen Sars-CoV-2 als Einwohner in Deutschland leben. Auch in Norddeutschland geht es zügig voran.

Sechs von zehn Menschen in Deutschland haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Fast die Hälfte hat einen vollständigen Impfschutz. Seit 7. Juni ist die Impfreihenfolge aufgehoben, sodass nun in der Regel alle ab zwölf Jahre alt