Wer geimpft und oder getestet ist, darf zur Berliner Waldbühne. Die Impfkampagne in Deutschland läuft seit 200 Tagen.

AFP/JOHN MACDOUGALL

Berlin. In Deutschland wird seit Ende Dezember geimpft. Zwei Drittel der Impfberechtigten sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Auch in Norddeutschland geht es zügig voran.

Vier von zehn Menschen in Deutschland haben mittlerweile einen vollständigen Impfschutz gegen Corona. Seit 7. Juni ist die Impfreihenfolge aufgehoben, sodass nun in der Regel alle ab zwölf Jahre alten Menschen in Deutschland impfberechtigt