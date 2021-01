Das Kind war bei der Bundespolizistin in guten Händen. (Symbolbild)

imago images/blickwinkel

Kressbronn. Schreckmoment am Bahnhof Kressbonn: Eine Mutter wurde von ihrer Tochter getrennt, weil sie zunächst das Gepäck auf den Bahnsteig gebracht hatte. Plötzlich schlossen sich die Zugtüren.

Eine Bundespolizistin hat in Bayern am Samstagabend ein zweijähriges Mädchen allein in einem Regionalexpress auf dem Weg in Richtung Lindau entdeckt. Die Mutter des Kinds habe am Bahnhof Kressbronn zunächst das Gepäck aus dem Zug geholt und