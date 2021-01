Rettungskräfte bohren ein Loch am Explosionsort - mehr als 400 Hilfskräfte sind im Einsatz.

Wang Kai/XinHua/dpa

Yantai. Gute Nachrichten aus Qixia. Nach einer Explosion in einer Goldmine in Ostchina melden sich die verschütteten Bergleute.

Eine Woche nach einer Explosion in einer Goldmine in Ostchina gibt es Lebenszeichen von zwölf verschütteten Bergleuten. Rettungstrupps hätten Löcher in die Grube in Qixia nahe Yantai (Provinz Shandong) gebohrt und zunächst Schläge gegen das