Bilder machen sprachlos: Strände in Rio brechend voll

Strandbesucher drängen sich am Ipanema und Arpoador Beach. Brasilien mit seinen 210 Millionen Einwohnern ist eines der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder.

Fernando Souza/dpa

Rio de Janeiro . In Rio de Janeiro ist Sommer und Ferienzeit. Die Menschen zieht es in Massen an die Strände – Abstandsregeln scheinen hier vergessen.

Trotz weiter steigender Corona-Zahlen sind die Strände der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro voll. Dicht an dicht drängten sich die Besucher zwischen den bunten Sonnenschirmen an den weltberühmten Stränden von Copacabana und Ipanema,