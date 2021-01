Gary Barlow blickt seinem runden Geburtstag gelassen entgegen.

Soeren Stache/dpa

London. Ein runder Geburtstag steht an: Gary Barlow wird 50. Aber kein Grund zur Panik: Der Take-That-Sänger freut sich auf das neue Jahrzehnt.

Sänger Gary Barlow von Take That („Back For Good“) hat keine Probleme mit dem Älterwerden und blickt seinem 50. Geburtstag am Mittwoch (20.1.) ganz entspannt entgegen.„An dem Tag werde ich wahrscheinlich sagen: 'Oha, jetzt sind wir in diese