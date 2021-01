Die Beamten setzten der Party ein Ende. (Symbolbild)

Ole Spata/dpa

Berlin. Ein Anrufer meldete am Wochenende eine illegale Hochzeitsfeier der Polizei in einer Berliner Wohnung.

Eine Hochzeitsfeier mit 60 Menschen in Berlin-Mitte ist wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln von der Polizei aufgelöst worden. Durch einen Anrufer wurden die Beamten am Samstagabend auf die Gesellschaft in einer Wohnung aufmerksam, wie e