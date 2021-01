Der Musikproduzent der "Wall of Sound", Phil Spector, ist tot.

imago images/ZUMA Press

New York. Der US-Plattenproduzent und verurteilte Mörder Phil Spector ist tot.

Spector, der seit 2009 in einem Gefängnis in Kalifornien saß, starb am Samstag in einem Krankenhaus in dem Bundesstaat, wie die zuständige Behörde am Sonntag mitteilte. Spector wurde nach übereinstimmenden Medienberichten 81 Jahre