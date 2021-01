Großeinsatz am Frankfurter Flughafen: Mann in Psychiatrie

Polizisten patrouillieren durch das Terminal 1 im Flughafen Frankfurt.

Andreas Arnold/dpa

Frankfurt am Main. Nach einem Zwischenfall mit großem Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen ist ein Verdächtiger in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden.

Der 38-jährige Mann hatte am Samstagabend mit aggressivem Verhalten und Drohungen eine vorübergehende Teilsperrung des Terminals I ausgelöst. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat oder auf mögliche Mittäter, sagte