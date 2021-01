Rund 14.000 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Hinweis auf die Maskenpflicht im Ostseebad Binz auf Rügen.

Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.882 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet.

Heute sind die vom RKI bekannt gegebenen Zahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Vortag hatte das RKI von 18.678 Neuinfektionen berichtet, am Sonntag vergangener Woche von 16.946.Insgesamt stieg di