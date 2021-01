Ein tragischer Unfall ereignete sich in dem Ort Bad Wünnenberg in Ostwestfalen.

Ralph Peters/imago-images

Bad Wünnenberg. Ein tragischer Unfall ereignete sich in Ostwestfalen. Ein Vater überrollte seinen Sohn mit dem eigenen Traktor. Der Siebenjährige starb.

In Ostwestfalen hat ein Vater beim Rangieren seinen Sohn mit einem Traktor überrollt. Der Siebenjährige erlag noch am Ort des Unfalls in Bad Wünnenberg bei Paderborn seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Der Un