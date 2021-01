In der RTL-„Dschungelshow“ fließen schon die Tränen

Die Nobeo Filmstudios in Hürth, in denen die RTL-„Dschungelshow“ produziert wird.

Oliver Berg/dpa

Hürth. Sie wollten Australien, sie bekamen Hürth-Efferen: Die neue RTL-„Dschungelshow“ ist eine Art Miniatur-Variante des Dschungelcamps. Ein paar Geschichten um ihre Kandidaten vermag sie dennoch zu erzählen. Vor allem das Model Zoe Saip sorgt für Camp-Gefühl.

Geschrei, Tränen und die Fortpflanzungsgelüste eines gemütlichen Betriebsschlossers: Die neue RTL-„Dschungelshow“ hat sich in ihren ersten Folgen alle Mühe gegeben, warme Erinnerungen an das in diesem Jahr leider ausgefallene Dschungelcamp