Die Zufahrt zu einem Parkplatz in Winterberg (NRW) ist gesperrt.

Marius Becker/dpa

Offenbach am Main. Am Wochenende dreht der Winter in Deutschland nochmal richtig auf, vielerorts ist es weiß. An beliebten Ausflugszielen bleibt die Lage aber dennoch ruhig. In der Schweiz wird der Schnee auch zur Gefahr.

Die Sperrungen und Appelle zeigen offenbar Wirkung: Der befürchtete Ansturm auf Deutschlands Wintersportorte ist zumindest am Samstag weitgehend ausgeblieben. Wegen der Corona-Pandemie waren Ausflüge in vielen Gegenden verboten.Dort, wo Ski