Verden. Ein Verzehr über Wochen könnte möglicherweise dem Haustier schaden. Welche Produkte von dem Rückruf betroffen sind.

Mars Petcare weitet seinen Hundefutter-Rückruf aus. Wegen möglicherweise schädlicher Mengen an Vitamin D hat der Hersteller einige Trockenfutterprodukte für Hunde von Pedigree und Chappi zurückgerufen.

Verzehr über Wochen könnte dem Haustier schaden

Sie könnten dem Haustier schaden, wenn sie über mehrere Wochen verzehrt werden, hieß es in der Mitteilung von Mars Petcare vom Freitag. Bei Hunden könnten Symptome wie auffallend häufiges Trinken und Urinieren auftreten, so der Hersteller. Besitzer werden in diesem Fall gebeten, sich an einen Tierarzt zu wenden. Im Dezember war bereits dieses Pedigree Vital Trockenfutter für kleine Hunde zurückgerufen worden.

Rückruf von Mars Petcare: Diese Produkte sind betroffen

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 15 kg , EAN-Code: 4008429086373, Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.02.2022

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 7,5 kg , EAN-Code: 4008429086410, Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.02.2022

Pedigree Adult mit Huhn und Gemüse, 3 kg , EAN-Code: 4008429086328, Mindesthaltbarkeitsdatum: 06.02.2022, 15.02.2022, 16.02.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Rind und Vollkorngetreide, 10 kg , EAN-Code: 4008429057755, Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.05.2022 und 20.05.2022

Chappi Vollkost Brocken mit Huhn und Vollkorngetreide, 10 kg , EAN-Code: 4008429057762, Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.05.2022 und 17.05.2022

Mars Petcare

Verbraucher werden dazu aufgerufen, die aufgeführten Produkte nicht mehr zu verfüttern. Wenn ein betroffenes Produkt schon verfüttert wurde, sollen sich Haustierbesitzer an den Mars Kundenservice wenden.

So erreichen Sie den Kundenservice

Mars Petcare veröffentlicht als Telefonnummer für Fragen zu diesem Rückruf: 04231 943259 (montags bis freitags, 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr). Auch die Webseite deu.mars.com/kontakt kann genutzt werden.