Weiter verbreitet als gedacht? Was über die Corona-Mutationen bekannt ist

Mithilfe von Laboranalysen können Mutationen des Coronavirus entdeckt werden. Diese werden in Deutschland aber zu selten durchgeführt.

dpa/Daniel Cole

Hamburg. Aufgrund von fehlenden Analysen könnten sich die neuen Mutationen bereits unbemerkt in Deutschland verbreitet haben.

Ende 2020 wurden unabhängig voneinander zwei Mutationen des Coronavirus in Großbritannien und Südafrika entdeckt, die scheinbar deutlich ansteckender sind als das ursprüngliche Virus. Trotz strikter Einreiseverbote und Kontrollen sind in me