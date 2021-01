„Waldläufer“ steht in Offenburg vor Gericht

Der Angeklagte Yves R. wird von Justizbeamten in den Verhandlungssaal im Landgericht Offenburg geführt.

Philipp von Ditfurth/dpa

Oppenau. Seine Flucht hält Deutschland im Sommer 2020 tagelang in Atem: Yves R. entwaffnet vier Polizisten und versteckt sich mit ihren Waffen im Schwarzwald. Manche sehen in ihm eine Art Robin Hood, der die Polizei vorführt. Ein Gericht will nun klären, wie gefährlich R. ist.

Ein einzelner Mann, 31 Jahre alt, entwaffnet vier Polizisten. Er nimmt sich ihre Dienstwaffen. Er verschwindet tagelang im Schwarzwald - und löst damit einen der größten Polizeieinsätze aus, die die Region je erlebt hat.Wer macht so etwas?