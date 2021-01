Demi Lovato hat immer wieder offen über ihre Alkohol- und Drogensucht gesprochen.

Matt Sayles/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Was ist damals ganz genau passiert? Demi Lovato spricht offen über ihre Drogen-Überdosis im Jahr 2018, die sie beinahe das Leben gekostet hätte.

Sängerin Demi Lovato (28) wird nach eigenen Angaben in einer vierteiligen Youtube-Dokumentation über ihre Drogenprobleme in der Vergangenheit sprechen.„Es ist zwei Jahre her, dass ich dem dunkelsten Punkt in meinem Leben begegnet bin, und j