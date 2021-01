Suche nach Virus-Ursprung: WHO-Experten in China

Arbeiter in Schutzkleidung sprechen mit Mitgliedern eines Teams der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Flughafen in Wuhan. Das globale Forscherteam soll eine Untersuchung über den Ursprung des Coronavirus durchführen.

Ng Han Guan/AP/dpa

Wuhan. Das Coronavirus hat sich weltweit seinen Weg gebahnt, aber wo nahm es seinen Ursprung? Ein WHO-Team verfolgt die Spuren und reist nach Wuhan, schraubt im Vorfeld aber schon mal die Erwartungen herunter.

Ein Team von Experten, die im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach den Ursprüngen des Coronavirus forschen sollen, ist am Donnerstag in der zentralchinesischen Stadt Wuhan eingetroffen. Nach der Ankunft wurden die Forscher auf