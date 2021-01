Moderator Günther Jauch und RTL geben einem Kandidaten bei "Wer Wird Millionär?" eine zweite Chance.

Berlin/Köln. Ein Kandidat bei "Wer wird Millionär?" stürzte von 125.000 Euro auf 1000 Euro. Nun gibt ihm RTL eine neue Chance.

Zweite Chance für einen Kandidaten in Günther Jauchs Quizsendung "Wer wird Millionär?": Der Sender RTL will den am Montag bei der 125.000-Euro-Frage ausgeschiedenen Niklas Bayer-Eynck (31) am 5. Februar (20.15 Uhr) nochmal zulassen. Der Gru