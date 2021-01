Ermittler arbeiten an einem verbrannten Auto, in dem drei verbrannte Leichen in Cassano allo Ionio, Provinz Kalabrien, Süditalien, gefunden wurden.

Francesco Arena/ANSA/EPA/dpa

Lamezia Terme. Die 'Ndrangheta aus Kalabrien gilt als mächtige und sehr brutale Mafia-Organisation. Wer gegen sie ermittelt, lebt oft gefährlich. Nun startet ein Prozess gegen Hunderte von mutmaßlichen Mitgliedern in Süditalien.

In Italien beginnt am Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte. Angeklagt bei dem Verfahren sind rund 350 mutmaßliche Mitglieder und Helfer der Organisation 'Ndrangheta. Experten sehen den Prozess in der süditali