Alleine seit Weihnachten wurden in Irland insgesamt mehr als 67.000 Neuinfektionen verzeichnet.

Dublin. In Irland gerät das Coronavirus außer Kontrolle – Neuinfektionen schnellen drastisch in die Höhe. Was läuft falsch?

Der kommende Monat werde "sehr hart für alle", erklärte der irische Regierungschef Micheal Martin Ende Dezember und verteidigte somit noch einmal die Entscheidung im Januar 2021 das öffentliche Leben für mindestens einen Monat komplett heru