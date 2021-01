Virologe Alexander Kekulé befürwortet das Tragen der FFP2-Maske.

imago images/Müller-Stauffenberg

München. In Bayern gilt von Montag an eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr. Ziehen andere Bundesländer nach? Virologe Alexander Kekulé hält eine FFP2-Maskenpflicht für sinnvoll.

Der Virologe Alexander Kekulé hält die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel grundsätzlich für sinnvoll. "Natürlich ist eine FFP2-Maske deutlich sicherer als ein Mund-Nasen-Schutz, der oft auch nur s