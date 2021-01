In Sachsen ermittelt die Polizei wegen einer vorgetäuschten Entführung. (Symbolbild)

dpa/Patrick Pleul

Bautzen. In Bautzen hat die Polizei mutmaßliche Entführer gestoppt. Das vermeintliche Opfer klärte die verdutzten Beamten auf.

Eine inszenierte Entführung hat fünf Menschen in Sachsen Ärger mit der Polizei eingebracht. Wie diese mitteilte, wurde am Montagabend an einer Tankstelle in Bautzen eine junge Frau in ein Auto gezerrt, dessen Fahrer Gas gab. Der 22-jährige