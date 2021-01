Diese Öko-Zukunftsstadt will Saudi-Arabien noch 2021 bauen

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman während der Eröffnung eines Projekts namens «The Line» in Neom.

dpa/Saudi Press Agency

Riad. Prinz Mohammed bin Salman will mitten in Saudi-Arabien eine ökologische Millionenstadt bauen – ohne Straßen und Autos.

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat im staatlichen Fernsehen das neueste Projekt des Landes vorgestellt: "The Line" soll eine Ökostadt ohne Autos, ohne Straßen und ohne CO2-Emissionen werden. In der Stadt sollen am Ende eine Mi