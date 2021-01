Auf der Suche nach dem Corona-Ursprung: Patient null in Italien entdeckt?

In Mailand konnten Forscher bislang die weltweit älteste Corona-Infektion feststellen.

imago-images/Marco Passaro

Mailand. Der erste Ausbruch in Europa ist noch ungeklärt. In Italien sind Forscher auf die bislang älteste Infektion gestoßen.

Am 10. November 2019 ließ eine 25-jährige Mailänderin ihren Hautausschlag untersuchen. Der jungen Frau wurde per Biopsie eine Hautprobe entnommen. Weitere Symptome hatte sie nicht. Was klingt wie eine allergische Reaktion oder eine andere H