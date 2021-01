Sarah Jessica Parker plant eine Neuauflage von „Sex and the City“.

Stefan Postles/AAP/dpa

Berlin. Sarah Jessica Parker muss in der Neuauflage von „Sex and the City“ auf ihre Kollegin Kim Cattrall verzichten. Das habe keine persönlichen Gründe, sagt sie.

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker (55) wird ihre Kollegin Kim Cattrall (64) in der Neuauflage der Kultserie vermissen. „Wir haben sie so geliebt“, schrieb die Schauspielerin am Montag (Ortszeit) auf Instagram unter ihrer Ankündig