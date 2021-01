Proben PCR-Tests werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt.

Sina Schuldt/dpa

Berlin. Wie viele Menschen in Deutschland haben sich über die Feiertage mit dem Coronavirus angesteckt? In diesen Tagen dürfte sich das in Zahlen niederschlagen.

Seit dem Jahreswechsel sind in Deutschland wieder wesentlich mehr Menschen auf das Coronavirus getestet worden.Das Testgeschehen ziehe nach den Feiertagen erwartungsgemäß wieder an, sagte Michael Müller vom Berufsverband Akkreditierte Labor