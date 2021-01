Richard Bransons Mutter an Covid-19 gestorben

Sie standen sich sehr nahe: Richard Branson und seine Mutter Eve.

Peter Nicholls/PA Wire/dpa

London. Große Trauer bei Virgin-Gründer Richard Branson: Der Unternehmer beklagt den Tod seiner Mutter, die an Corona gestorben ist.

Die 96 Jahre alte Mutter des britischen Milliardärs und Gründers des Virgin-Unternehmensimperiums, Richard Branson, ist an Covid-19 gestorben. Das teilte Branson am Montag mit.„Wie die Verwandten und Freunde vieler Leute derzeit ist auch me