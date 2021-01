Ein Helfer trägt eine Kühlbox für den Corona-Impfstoff im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen.

Christian Charisius/dpa

Hamburg/Cuxhaven. Erscheint eine Person nicht zu ihrem Impftermin gegen das Coronavirus, wird der Impfstoff schnell unbrauchbar. Wer bekommt die überschüssigen Dosen?

Die Impfkampagne in Deutschland ist in vollem Gange. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurden in Deutschland seit dem Impfstart Ende Dezember über eine halbe Million Menschen ein erstes Mal gegen Covid-19 geimpft. In einer Onl