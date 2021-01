Busse des öffentlichen Nahverkehrs (EMT) stehen zugeschneit auf einer Straße in Madrid.

Marcial Rodríguez/EUROPA PRESS/dpa

Madrid. Weite Teile des zugeschneiten Zentralspaniens müssen sich nun auf klirrendem Frost gefasst machen. Auf einen derart massiven Wintereinbruch war das sonst von Wärme verwöhnte Land nicht vorbereitet. Manche sehen aber auch ein Gutes in der Kältewelle.

Millionen Menschen in Zentralspanien mit der Hauptstadt Madrid droht nach den heftigsten Schneefällen seit mindestens 50 Jahren nun eine Kältewelle. Das Quecksilber könnte in den kommenden Nächten in Madrid auf bis zu minus zehn Grad fallen